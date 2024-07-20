Матч «Ростова» и ЦСКА на старте сезона завершился ничьей

ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ростовом» в матче 1-го тура чемпионата России — 0:0. Это первая нулевая ничья в сезоне-2024/25.

В этой игре три футболиста получили желтые карточки — форвард ростовчан Николай Комличенко, полузащитник желто-синих Даниил Уткин и защитник армейцев Данил Круговой, который дебютировал за ЦСКА в РПЛ.

«Ростов» на данный момент с 1 баллом идет на четвертой позиции в РПЛ, ЦСКА с таким же количеством очков располагается на строчку ниже.

Московская команда 27 июля отправится в гости к «Пари НН». Ростовчане днем ранее на выезде сыграют против «Крыльев Советов».