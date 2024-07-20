Балахнин: «Думаю, у «Ростова» задача выше, чем просто не вылететь из РПЛ»
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал задачу команды не вылететь из РПЛ. Об этом в интервью заявил полузащитник Кирилл Щетинин.
«Эта задача уже традиционная. Мы не первый год слышим: первая наша задача — обезопасить себя от вылета. Года три она точно стоит. На самом деле, у них выше задача. Образно говоря, они могут обеспечить себе место в РПЛ через 10 туров, если наберут 30 очков. Думаю, у Карпина есть амбиции. Какой тренер не хотел бы выиграть титулы? Я не знаю такого. Можно говорить все, что угодно. В народе есть пословица, которая создана веками: какой солдат не хотел бы быть генералом? Это же не с потолка берется. А все остальное мне кажется лукавством», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».
В сезоне-2023/24 «Ростов» занял седьмое место в РПЛ. Последний раз он вылетел из высшего дивизиона в 2007 году, но за один сезон вернулся назад.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
4
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
5
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
6
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
15
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|0
|1