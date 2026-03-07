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Быстров предложил игрокам «Краснодара» «пододеть штанишки»: «Весна на дворе! Какие переносы?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном переносе матча 20-го тура РПЛ между «Рубином» и «Краснодаром» из-за морозов в Казани.

«Весна на дворе! Какие переносы? Раньше всем пофиг вообще было. Мы как-то в январе играли в мороз. Даже на разминку не вышли, но матч отыграли и победили 5:2. Так что надо играть. Хоть «Краснодар» и привык к комфортным южным условиям, но пусть и к нам на север приезжают. Не замерзнут — штанишки пододенут», — сказал Быстров «СЭ».

Ранее в субботу, 7 марта, появилась информация, что «Краснодар» настаивает на переносе матча из-за погоды — в воскресенье в Казани ожидается от минус 13 до минус 15 градусов.

Матч должен пройти в воскресенье, 8 марта, на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало — в 17.00 мск.

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Владимир Быстров
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
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Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Оренбург» — «Зенит», «Рубин» — «Краснодар» и другие матчи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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