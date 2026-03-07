Быстров предложил игрокам «Краснодара» «пододеть штанишки»: «Весна на дворе! Какие переносы?»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном переносе матча 20-го тура РПЛ между «Рубином» и «Краснодаром» из-за морозов в Казани.

«Весна на дворе! Какие переносы? Раньше всем пофиг вообще было. Мы как-то в январе играли в мороз. Даже на разминку не вышли, но матч отыграли и победили 5:2. Так что надо играть. Хоть «Краснодар» и привык к комфортным южным условиям, но пусть и к нам на север приезжают. Не замерзнут — штанишки пододенут», — сказал Быстров «СЭ».

Ранее в субботу, 7 марта, появилась информация, что «Краснодар» настаивает на переносе матча из-за погоды — в воскресенье в Казани ожидается от минус 13 до минус 15 градусов.

Матч должен пройти в воскресенье, 8 марта, на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало — в 17.00 мск.

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