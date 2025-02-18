Осинькин считает, что Зиньковскому нужна перезагрузка: «Антон должен нас усилить»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал «СЭ» возвращение полузащитника Антона Зиньковского в самарский клуб.

28-летний футболист будет выступать за команду на правах аренды из «Спартака» во второй половине сезона-2024/25.

«У Антона были разные отрезки в «Спартаке». Но сейчас общие интересы такие, что ему нужна игровая практика. Немножечко он засиделся, судя по тому, сколько играет и каких футболистов «Спартак» покупает на его позицию. Ему не помешало бы перезагрузиться.

Легче всего это было сделать в клубе, который он знает в РПЛ лучше всего, кроме «Спартака». Поэтому он должен получить игровую практику, уверенность в своих силах, чуть-чуть реабилитироваться. Все-таки уходил он в «Спартак» в статусе лидера «Крыльев Советов» и в статусе лучшего ассистента РПЛ. Мы понимаем, кого мы берем. Антон должен нас усилить. Думаю, это взаимовыгодное сотрудничество. Антон должен почувствовать, что команда, в которую он пришел, в нем нуждается. Здесь его очень любят», — сказал Осинькин «СЭ».

Зиньковский выступает за «Спартак» с лета 2022 года, он перешел в московскую команду из «Крыльев Советов».

В сезоне-2024/25 28-летний россиянин принял участие в 13 матчах красно-белых и сделал 3 результативные передачи.