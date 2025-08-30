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Зырянов о назначении председателем правления «Зенита»: «Нам нужно вернуть чемпионский титул»

Константин Зырянов.
Фото ФК «Зенит»

Константин Зырянов прокомментировал свое избрание на пост председателя правления «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга объявил о назначении Зырянова в субботу, 30 августа. 47-летний россиянин сменит на этом посту Александра Медведева.

«Я чувствую приятное волнение, а также большую ответственность, потому что футбольный клуб «Зенит» является флагманом нашего российского футбола. Я прекрасно понимаю степень ответственности, которая ляжет на меня и на людей, которые будут рядом со мной работать.

Цели, поставленные советом директоров не расходятся с моими — нам нужно вернуть чемпионский титул. Задачи — я буду погружаться во все рабочие процессы. Я буду опираться на весь опыт, который у меня есть — и опыт игрока, и опыт тренера, и опыт, полученный на должности советника председателя правления клуба. Я считаю, это должно мне помочь. Конечно, я очень хорошо знаю всех наших воспитанников, которые играют в других клубах. Естественно, это тоже не останется без внимания», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Зырянова.

Зырянов выступал за «Зенит» как футболист с 2007 по 2017 год, вместе с командой он дважды выигрывал чемпионат России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

Источник: ФК «Зенит»
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Константин Зырянов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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