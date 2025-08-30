Зырянов о назначении председателем правления «Зенита»: «Нам нужно вернуть чемпионский титул»

Константин Зырянов прокомментировал свое избрание на пост председателя правления «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга объявил о назначении Зырянова в субботу, 30 августа. 47-летний россиянин сменит на этом посту Александра Медведева.

«Я чувствую приятное волнение, а также большую ответственность, потому что футбольный клуб «Зенит» является флагманом нашего российского футбола. Я прекрасно понимаю степень ответственности, которая ляжет на меня и на людей, которые будут рядом со мной работать.

Цели, поставленные советом директоров не расходятся с моими — нам нужно вернуть чемпионский титул. Задачи — я буду погружаться во все рабочие процессы. Я буду опираться на весь опыт, который у меня есть — и опыт игрока, и опыт тренера, и опыт, полученный на должности советника председателя правления клуба. Я считаю, это должно мне помочь. Конечно, я очень хорошо знаю всех наших воспитанников, которые играют в других клубах. Естественно, это тоже не останется без внимания», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Зырянова.

Зырянов выступал за «Зенит» как футболист с 2007 по 2017 год, вместе с командой он дважды выигрывал чемпионат России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА.