Ростислав Мурзагулов: «Опытные ребята говорят, что даже за сутки стало многое меняться»
Председатель совета директоров футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал назначение Рашида Рахимова на пост главного тренера команды.
«Хорошо, конечно, брать молодого специалиста и доверять ему. Но здесь была возможность взять одного из самых авторитетных человека в стране, — сказал Мирзагулов в интервью клубному YouTube-каналу. — Человека, поработавшего главным тренером в Европе. Человека с очень широким футбольным кругозором.
Решение напрашивалось такое. Когда в команде много молодежи, то нужен взрослый и состоявшийся наставник. Строгий, но справедливый. Уверен, это результат нам даст.
Честно говоря, давно обсуждали с ним разные моменты. С первого дня как поняли, что договоримся по условиям. У него очень четкое представление о том, кто нам нужен для усиления. У него очень жесткие требования к игрокам по физподготовке, по самоотдаче и по мысли на поле.
Думаю, результат мы увидим довольно быстро. Два-три тура. Опытные ребята говорят, что даже за сутки стало многое меняться".
Дополнительная информация: