Агент Гапонова оценил шансы защитника остаться в «Крыльях Советов»

Агент Станислав Станиславский, представляющий интересы защитника «Спартака» Ильи Гапонова, отреагировал на информацию о том, что самарские «Крылья Советов» планируют сохранить футболиста в составе на следующий сезон.

«Сейчас все внимание Ильи сконцентрировано на оставшиеся игры чемпионата, поэтому все разговоры будут только по окончании сезона. На данный момент Илья является игроком «Спартака», в аренде у «Крыльев Советов», поэтому мы в конце сезона сядем и обо всем будем договариваться. Интерес к Гапонову есть не только у «Крыльев Советов», но также и у других команд РПЛ», — сказал Станиславский Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что «Крылья Советов» планируют оставить футболистов «Спартака» Максима Глушенкова и Илью Гапонова в команде на следующий сезон.

На данный момент оба игрока выступают за самарский клуб на правах аренды до конца текущего сезона.