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Сегодня, 16:35

Агент Гапонова оценил шансы защитника остаться в «Крыльях Советов»

Иван Шитик
Корреспондент
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Агент Станислав Станиславский, представляющий интересы защитника «Спартака» Ильи Гапонова, отреагировал на информацию о том, что самарские «Крылья Советов» планируют сохранить футболиста в составе на следующий сезон.

«Сейчас все внимание Ильи сконцентрировано на оставшиеся игры чемпионата, поэтому все разговоры будут только по окончании сезона. На данный момент Илья является игроком «Спартака», в аренде у «Крыльев Советов», поэтому мы в конце сезона сядем и обо всем будем договариваться. Интерес к Гапонову есть не только у «Крыльев Советов», но также и у других команд РПЛ», — сказал Станиславский Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что «Крылья Советов» планируют оставить футболистов «Спартака» Максима Глушенкова и Илью Гапонова в команде на следующий сезон.

На данный момент оба игрока выступают за самарский клуб на правах аренды до конца текущего сезона.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-gaponova-interes-k-ile-est-ne-tolko-u-krylev-sovetov-no-i-u-drugikh-komand-rpl-1258829/
Илья Гапонов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
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