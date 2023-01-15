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Шалимов: «Дзюба может усилить «Торпедо» и набрать свою прежнюю форму»

Мария Гусева
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Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал возможный переход нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо».

«Я думаю, что Дзюба может усилить «Торпедо», — цитирует Metaratings.ru Шалимова. — Они забивают совсем мало, конечно, для них это будет усилением. Он из «Зенита» переходил в «Арсенал» и в «Томь», проявлял себя нормально и потом возвращался. Не думаю, что и сейчас вернется, но «Торпедо» усилит. Думаю, что он сможет набрать свою прежнюю форму».

Ранее президент «Торпедо» Илья Геркус заявил «СЭ», что клуб не подписывал контракт с Дзюбой.

И.о. председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский опроверг информацию о приезде Дзюбы на сборы команды.

34-летний Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Футболист расторг контракт с командой в начале ноября 2022 года.

Источник: Metaratings.ru

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1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Артем Дзюба
Игорь Шалимов
Футбол
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2
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Тукманов считает, что Дзюбе будет не интересно играть в «Торпедо»
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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