Российский пианист Денис Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:2).

«Обидно, что это второе домашнее поражение. Многие говорят о судействе в этой встрече. Сейчас хочется просто получать удовольствие от матчей, в связи с событиями, которые происходят в нашем футболе. Счет на табло важен, но не менее важна и игра. С «Динамо» мачт радовал. Продолжается нестабильность, которая нам свойственна», — сказал Мацуев «СЭ».

Также Мацуев считает, что конкуренция с Николсоном должна пойти на пользу Соболеву.

«Николсон, судя по матчам, — хорошее приобретение. Он вливается очень здорово и мощно в наш коллектив. Здоровая конкуренция должна пойти на пользу и Соболеву. Побеждает сильнейший», — добавил Мацуев «СЭ».

Ранее, 13 марта, «Спартак» дома уступил «Краснодару». Красно-белые после этой встречи занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» — на пятой строчке.