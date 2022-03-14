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«Продолжается нестабильность, которая нам свойственна». Мацуев — о поражении «Спартака»

Денис Мацуев отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Денис Мацуев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский пианист Денис Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:2).

«Обидно, что это второе домашнее поражение. Многие говорят о судействе в этой встрече. Сейчас хочется просто получать удовольствие от матчей, в связи с событиями, которые происходят в нашем футболе. Счет на табло важен, но не менее важна и игра. С «Динамо» мачт радовал. Продолжается нестабильность, которая нам свойственна», — сказал Мацуев «СЭ».

Также Мацуев считает, что конкуренция с Николсоном должна пойти на пользу Соболеву.

«Николсон, судя по матчам, — хорошее приобретение. Он вливается очень здорово и мощно в наш коллектив. Здоровая конкуренция должна пойти на пользу и Соболеву. Побеждает сильнейший», — добавил Мацуев «СЭ».

Ранее, 13 марта, «Спартак» дома уступил «Краснодару». Красно-белые после этой встречи занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» — на пятой строчке.

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2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
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