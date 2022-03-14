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«Контакт-то был». Кечинов — о пенальти в ворота «Спартака» в матче против «Краснодара»

Кечинов считает, что у арбитра были основания назначить пенальти в ворота «Спартака»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов в интервью «СЭ» прокомментировал эпизод с пенальти в ворота красно-белых в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:2).

— А был ли пенальти?

— Ох. Сложный вопрос. Довольно спорный момент. Но раз судья так решил... ВАР, видимо, подсказал, что это 100-процентный пенальти. Не знаю... Контакт-то был, но повлиял ли он на падение?

— А что произошло в эпизоде с первым голом Сперцяна со штрафного? Нужно было класть игрока за «стенкой»?

— Я бы в первую очередь отметил исполнительское мастерство краснодарца. Пробил он ювелирно. Но при этом возникает вопрос — зачем все игроки в «стенке» подпрыгнули? В таком случае, согласен, нужно было класть игрока, чтобы заблокировать удар низом.

Квинси Промес и&nbsp;Айртон после забитого мяча. «Тихонова поставлю выше Промеса. А Витории дал бы доработать до конца сезона». Мнение Кечинова

Валерий Кечинов
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
0
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 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
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Арсенал – Динамо
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Локомотив – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
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Рубин – Ростов
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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