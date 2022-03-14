Кечинов считает, что у арбитра были основания назначить пенальти в ворота «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов в интервью «СЭ» прокомментировал эпизод с пенальти в ворота красно-белых в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:2).

— А был ли пенальти?

— Ох. Сложный вопрос. Довольно спорный момент. Но раз судья так решил... ВАР, видимо, подсказал, что это 100-процентный пенальти. Не знаю... Контакт-то был, но повлиял ли он на падение?

— А что произошло в эпизоде с первым голом Сперцяна со штрафного? Нужно было класть игрока за «стенкой»?

— Я бы в первую очередь отметил исполнительское мастерство краснодарца. Пробил он ювелирно. Но при этом возникает вопрос — зачем все игроки в «стенке» подпрыгнули? В таком случае, согласен, нужно было класть игрока, чтобы заблокировать удар низом.