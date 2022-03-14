Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал «СЭ» возможное расширение Тинькофф РПЛ до 18 команд.

«В наше время хуже идеи, чем расширение сложно себе представить. Грубо говоря, остатки этого чемпионата показывают, что уровень российского футбола падает катастрофически. Нам нужно сокращение лиги. В России максимально может быть 10 команд. У нас не хватит футболистов на большее количество команд», — сказал Гурцкая YouTube-каналу «СЭ». — Если будет 18 команд, 7 матчей в туре будет не смотреть невозможно даже болельщикам этих команд. 10 команд — это еще нормально. У нас нет такого количества качественных игроков. 16 команд — это тоже много. Пусть будет несколько кругов как в Шотландии. Мы же надеемся, что это не на всю жизнь, а на время".

На данный момент в чемпионате России по футболу принимают участие 16 команд. Сообщалось, что РПЛ могут расширить до 18 клубов.