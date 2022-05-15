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Мацуев назвал скучным матч «Спартак» — «Зенит»

Георгий Скобликов
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Российский композитор, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на матч московской команды против «Зенита» (1:1) в рамках 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Матч показался мне скучным. Удовольствия никакого, как и от большинства игр нашего чемпионата в этом сезоне. Обидно, что не дотерпели в конце. Разбирать судейство не в моей компетенции. Матч ничего не решал ни для кого. По сути, это реванш за поражение в первом круге. Эстетика все больше уходит от нашего чемпионата. Когда встречаются гранды, хочется получать удовольствие от футбола. А я провел 2 часа у экрана скучающим. Надеюсь, что 29-го числа действо будет по живее», — сказал Мацуев «СЭ».

До 93-й минуты «Спартак» вел в домашней игре против «Зенита», но в добавленное время ко второму тайму арбитр матча назначил пенальти в ворота хозяев. Одиннадцатиметровый реализовал Андрей Мостовой.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
4
1
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2
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3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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