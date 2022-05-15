Мацуев назвал скучным матч «Спартак» — «Зенит»

Российский композитор, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на матч московской команды против «Зенита» (1:1) в рамках 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Матч показался мне скучным. Удовольствия никакого, как и от большинства игр нашего чемпионата в этом сезоне. Обидно, что не дотерпели в конце. Разбирать судейство не в моей компетенции. Матч ничего не решал ни для кого. По сути, это реванш за поражение в первом круге. Эстетика все больше уходит от нашего чемпионата. Когда встречаются гранды, хочется получать удовольствие от футбола. А я провел 2 часа у экрана скучающим. Надеюсь, что 29-го числа действо будет по живее», — сказал Мацуев «СЭ».

До 93-й минуты «Спартак» вел в домашней игре против «Зенита», но в добавленное время ко второму тайму арбитр матча назначил пенальти в ворота хозяев. Одиннадцатиметровый реализовал Андрей Мостовой.