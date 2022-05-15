Клейменов о ничьей «Спартака» с «Зенитом»: «Хотелось получить сатисфакцию, но она пока отложена»

Телеведущий Кирилл Клейменов прокомментировал ничью «Спартака» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Хороший матч, удовольствие получил. Дерби двух столиц? Дерби — это игра команд из одного города. Да, принципиальный, важный матч. Хотелось сатисфакцию получить, сами знаете за что. Она пока отложена.

Безусловно, «Зенит» сильнейшая команда сейчас. И по составу, и по игре. Поэтому и выигрывают чемпионат. Когда появится конкурент? Я не Ванга, чтобы знать», — сказал Клейменов.

В матче первого круга, который прошел 24 октября 2021 года, «Спартак» разгромно проиграл «Зениту» со счетом 1:7.

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками в 29 матчах.

В последнем, 30-м туре красно-белые сыграют на выезде с «Химками». Матч состоится 21 мая, начало — в 17.00 (мск).