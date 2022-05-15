Семак: «В ближайшее время узнаем о судьбе Дзюбы»

Семак заявил, что в ближайшее время «Зенит» объявит решение по Дзюбе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1) ответил на вопрос о контракте с нападающим Артемом Дзюбой.

— Что с контрактом Дзюбы?

— Думаю, руководство в ближайшее время объявит принятое решение, и мы узнаем о его дальнейшей судьбе.

В нынешнем сезоне нападающий забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач в 38 матчах за «Зенит». Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее в комментарии «СЭ» гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб хочет подписать 33-летнего Дзюбу.