Башкиров прибыл в расположение «Рубина»

Российский полузащитник Евгений Башкиров после ухода из польского клуба «Заглембе» присоединился к «Рубину».

30-летний игрок попросил о том, чтобы в казанском клубе помогли ему восстановиться от травмы, полученной ранее, и пройти реабилитацию.

Эту информацию «СЭ» подтвердили в пресс-службе «Рубина». Пока речи о подписании контракта не идет.

Ранее Башкиров выступал за казанцев с 2019-го по 2020-й год.