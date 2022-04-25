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Сегодня, 21:47

Башкиров прибыл в расположение «Рубина»

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгений Башкиров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский полузащитник Евгений Башкиров после ухода из польского клуба «Заглембе» присоединился к «Рубину».

30-летний игрок попросил о том, чтобы в казанском клубе помогли ему восстановиться от травмы, полученной ранее, и пройти реабилитацию.

Эту информацию «СЭ» подтвердили в пресс-службе «Рубина». Пока речи о подписании контракта не идет.

Ранее Башкиров выступал за казанцев с 2019-го по 2020-й год.

Евгений Башкиров
Футбол
РПЛ
ФК Заглембе (Любин)
ФК Рубин (Казань)
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