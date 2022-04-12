Евгений Башкиров покинул польский «Заглембе»

Российский полузащитник Евгений Башкиров покинул польский «Заглембе». Об этом сообщается на официальном сайте клуба 12 апреля.

Контракт с 30-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. В текущем сезоне Башкиров провел шесть матчей за «Заглембе», забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Хавбек играл в составе «Заглембе» с февраля 2020 года. В общей сложности за польскую команду он провел 45 матчей.

Ранее Башкиров выступал за «Томь», «Крылья Советов», «Рубин» и другие команды.