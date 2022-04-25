Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 21:44

Семак сравнил игру с «Краснодаром» с матчем против «Алании»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Краснодаром» в 26-м туре Тинькофф РПЛ рассказал об игре команды в последних матчах (3:1).

— И матч с «Аланией», и сегодняшний — игра с командами, которые по уровню намного ниже «Зенита». Матчи непростые, сегодня дело шло даже к ничьей. У «Зенита» спад какой-то небольшой?

— Не думаю, что шло к ничьей. Такое количество моментов, которое было у нас, мы могли закончить эту игру гораздо раньше и с более крупным счетом. Повторюсь, все по делу. Что касается разницы, в футбол играют люди. Любые топ-клубы, которые играют в своем чемпионате с командами уровнем ниже периодически теряют очки, не показывают одинаковый уровень игры в каждом матче — это просто невозможно. На лидеров, которые в прошлом сезоне стали чемпионом, которые находятся на первом места, всегда запредельный настрой. Абсолютно нормальная ситуация. Мы играли против команд, которые так же хотела выигрывать, возможно, играли свои лучшие матчи, потому что играли против команды, которая является главным раздражителем для всех. При этом «Зенит» идет на первом месте. Мы абсолютно заслуженно находимся там, где находимся. Это заслуга работа наших игроков, которую они проводят на тренировках.

«Зенит» лидирует с 58 очками после 26 туров и оторвался от «Динамо» на шесть очков.

Следующий матч санкт-петербургский клуб сыграет 30 апреля против «Локомотива».

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Куда поехать на майские праздники с семьей по России?
Развивает свою лигу, мощно вошел в бизнес и разрывает цитатами. Чем Хабиб Нурмагомедов занимается после окончания карьеры
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Ростов» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи
Сафонов чаще всего пропускает от «Зенита» в домашних матчах
Глушенков демонстративно ушел от рукопожатия с судьей матча «Химки» — «Крылья»
«Краснодар» — «Зенит»: видеообзор матча 26-го тура РПЛ
«Можно ли говорить о чемпионстве? Давайте подождем». Радченко — о победе «Зенита» над «Краснодаром»
Семак оценил игру «Зенита» в матче против «Краснодара»
«Краснодар» только однажды обыграл «Зенит» на своем поле
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» — «Зенит»: видеообзор матча 26-го тура РПЛ

Башкиров прибыл в расположение «Рубина»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости