Семак сравнил игру с «Краснодаром» с матчем против «Алании»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Краснодаром» в 26-м туре Тинькофф РПЛ рассказал об игре команды в последних матчах (3:1).

— И матч с «Аланией», и сегодняшний — игра с командами, которые по уровню намного ниже «Зенита». Матчи непростые, сегодня дело шло даже к ничьей. У «Зенита» спад какой-то небольшой?

— Не думаю, что шло к ничьей. Такое количество моментов, которое было у нас, мы могли закончить эту игру гораздо раньше и с более крупным счетом. Повторюсь, все по делу. Что касается разницы, в футбол играют люди. Любые топ-клубы, которые играют в своем чемпионате с командами уровнем ниже периодически теряют очки, не показывают одинаковый уровень игры в каждом матче — это просто невозможно. На лидеров, которые в прошлом сезоне стали чемпионом, которые находятся на первом места, всегда запредельный настрой. Абсолютно нормальная ситуация. Мы играли против команд, которые так же хотела выигрывать, возможно, играли свои лучшие матчи, потому что играли против команды, которая является главным раздражителем для всех. При этом «Зенит» идет на первом месте. Мы абсолютно заслуженно находимся там, где находимся. Это заслуга работа наших игроков, которую они проводят на тренировках.

«Зенит» лидирует с 58 очками после 26 туров и оторвался от «Динамо» на шесть очков.

Следующий матч санкт-петербургский клуб сыграет 30 апреля против «Локомотива».