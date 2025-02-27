Роша дал оценку первой части сезона для ЦСКА: «Знаем, куда движемся!»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью «СЭ» оценил первую часть сезона для армейцев.

«Я бы поставил «хорошо». Объясню почему: мы знаем, что делаем на тренировках, куда движемся, как работаем. В этом суть футбола. Будут матчи, когда мы, доминируя на поле, не сумеем победить. А будут такие, когда все будет валиться из рук, но мы сможем одержать победу. Зная качества каждого футболиста в команде, видя, как ребята работают, уверен, что во второй части сезона мы прибавим и отыграем потерянные позиции!» — сказал Роша «СЭ».

ЦСКА после 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко.