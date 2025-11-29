Романов объяснил, почему «Спартак» сыграл с «Балтикой» без нападающих

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов ответил на вопросы о своих решениях в матче против «Балтики» (0:1) в 17-м туре РПЛ.

— Сегодня были неожиданные тренерские решения с вашей стороны, почему так?

— Довольны теми решениями, которые были. Делали определенные наработки перед игрой. Понимали, что у нас Угальде пропускает из-за желтых карточек, Ливай только восстановился, Заболотный не готов играть 90 минут, тяжеловато. Поэтому было принято решение сыграть без центрального нападающего. У нас очень хорошее взаимодействие на обоих флангах. Трансформировали игру без центрфорварда, при этом немного укрепили центр поля, понимая, что «Балтика» большим количеством убегает в быстрые атаки. Эта идея сработала, единственное, не хватало последнего, завершающего удара. Поэтому в конце выпустили Заболотного, чтобы он исправил ситуацию.

— Гарсия полетел с командой, но не вышел. Какое его состояние? Есть ли шанс, что он выйдет с «Динамо» в старте?

— Мы бережем, прежде всего, здоровье футболистов. И хотим, чтобы если они выходили, то были готовы на то игровое время, которое мы его выпускаем. День за днем Ливай будет все больше набирать кондиции. Уверен, что к «Динамо» будет готов.

— Показалось, что удаление сбило спартаковцев.

— Ни коем образом не повлияло. Как планировали, так и продолжали играть. Мы планировали быть на мяче, доминировать. Удаление сказалось только на том, что соперник отошел ниже и меньше дал свободных зон сзади, меньше атаковал. Плотнее начали обороняться, сложнее были их вскрывать, — сказал Романов на пресс-конференции.

«Спартак» (28 очков) идет шестым в турнирной таблице. Красно-белые потерпели первое поражение после назначения Романова исполняющим обязанности главного тренера.