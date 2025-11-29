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Романов объяснил, почему «Спартак» сыграл с «Балтикой» без нападающих

Микеле Антонов
Корреспондент

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов ответил на вопросы о своих решениях в матче против «Балтики» (0:1) в 17-м туре РПЛ.

— Сегодня были неожиданные тренерские решения с вашей стороны, почему так?

— Довольны теми решениями, которые были. Делали определенные наработки перед игрой. Понимали, что у нас Угальде пропускает из-за желтых карточек, Ливай только восстановился, Заболотный не готов играть 90 минут, тяжеловато. Поэтому было принято решение сыграть без центрального нападающего. У нас очень хорошее взаимодействие на обоих флангах. Трансформировали игру без центрфорварда, при этом немного укрепили центр поля, понимая, что «Балтика» большим количеством убегает в быстрые атаки. Эта идея сработала, единственное, не хватало последнего, завершающего удара. Поэтому в конце выпустили Заболотного, чтобы он исправил ситуацию.

— Гарсия полетел с командой, но не вышел. Какое его состояние? Есть ли шанс, что он выйдет с «Динамо» в старте?

— Мы бережем, прежде всего, здоровье футболистов. И хотим, чтобы если они выходили, то были готовы на то игровое время, которое мы его выпускаем. День за днем Ливай будет все больше набирать кондиции. Уверен, что к «Динамо» будет готов.

— Показалось, что удаление сбило спартаковцев.

— Ни коем образом не повлияло. Как планировали, так и продолжали играть. Мы планировали быть на мяче, доминировать. Удаление сказалось только на том, что соперник отошел ниже и меньше дал свободных зон сзади, меньше атаковал. Плотнее начали обороняться, сложнее были их вскрывать, — сказал Романов на пресс-конференции.

«Спартак» (28 очков) идет шестым в турнирной таблице. Красно-белые потерпели первое поражение после назначения Романова исполняющим обязанности главного тренера.

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Вадим Романов
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
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 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
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