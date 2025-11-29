Романов назвал обидным поражение «Спартака» от «Балтики»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов рассказал, чего команде не хватило для победы в матче 17-го тура РПЛ против «Балтики».

В субботу красно-белые на выезде в большинстве уступили калининградской команде со счетом 0:1. «Спартак» потерпел первое поражение после назначения Романова исполняющим обязанности главного тренера.

— Обидное поражение. Полностью контролировали игру от начала до конца. Понимали, каким образом «Балтика» будет и атаковать, и обороняться. В принципе, доминировали на протяжении всего матча. Все, чего нам не хватило — забить два мяча. Мы понимали, что после удаления «Балтика» будет сидеть низко и искать какие-то возможности для перехода в быстрые атаки. Находили и создавали моменты, очень быстро ликвидировали быстрые атаки соперника. К сожалению, не смогли забить.

Знали, что «Балтика» опасна на стандартах, но в одном моменте, к сожалению, не доиграли.