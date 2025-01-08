«ПСЖ» проявляет предметный интерес к Угальде. Трансфер может состояться в январе или летом

Как стало известно «СЭ», «ПСЖ» проявляет предметный интерес к нападающему «Спартака» Манфреду Угальде.

Французский клуб следит за ситуацией вокруг футболиста. Не исключено, что трансфер может состояться как в январе, так и летом.

Угальде присоединился к «Спартаку» в январе 2024 года. В этом сезоне 22-летний форвард провел 22 матча за московскую команду во всех турнирах, отметившись 16 голами и 3 результативными передачами.