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Сегодня, 19:52

«ПСЖ» проявляет предметный интерес к Угальде. Трансфер может состояться в январе или летом

Форвард «Спартака» Угальде интересен «ПСЖ»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», «ПСЖ» проявляет предметный интерес к нападающему «Спартака» Манфреду Угальде.

Французский клуб следит за ситуацией вокруг футболиста. Не исключено, что трансфер может состояться как в январе, так и летом.

Угальде присоединился к «Спартаку» в январе 2024 года. В этом сезоне 22-летний форвард провел 22 матча за московскую команду во всех турнирах, отметившись 16 голами и 3 результативными передачами.

Манфред Угальде
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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Спартак (Москва)
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
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 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
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 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

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Алексей Батраков

Локомотив

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Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

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 9
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