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Сегодня, 02:18

«Ростов» не возьмет Чернова на сбор в ОАЭ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Ростова» Евгений Чернов не полетит на первый сбор «Ростова» в ОАЭ. По информации «РБ Спорт», 32-летний россиянин будет искать себе новый клуб.

В пятницу, 10 января, ростовская команда выйдет из отпуска и после прохождения медицинского осмотра отправится на тренировочный сбор.

32-летний Чернов в 2019 году перешел в «Ростов» из «Зенита», а в 2020-м уехал в «Краснодар». В 2022-м он вернулся в ростровскую команду. В этом сезоне он сыграл в 9 матчах во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

Источник: «РБ Спорт»
Евгений Чернов
Футбол
ФК Ростов
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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