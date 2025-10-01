Футбол
Сегодня, 16:35

Романцев — о Черчесове: «Серия «Ахмата» не удивляет: Стас прошел огонь и воду!»

Александр Львов
Обозреватель
Олег Романцев и Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев, отвечая на вопросы читателей «СЭ», высказался о работе главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова. После его назначения грозненская команда провела семь матчей в РПЛ и не проиграла ни в одном из них.

— Ожидали, что Черчесову, возглавившему «Ахмат» с прежним составом, за такой короткий срок удастся поменять не только игру команды, но и ее характер? За счет чего это ему удалось?

— Ожидал, поскольку близко знаю Стаса много лет. Он из тех тренеров, о которых можно уверенно сказать: прошел огонь и воду! За его спиной мировое первенство, чемпионаты Польши и Венгрии, где с «Легией» и «Ференцварошем» выигрывал первые места. Это огромный опыт, который помогает выстраивать работу и уверенно чувствовать себя в любой ситуации.

Не думаю, что, принимая предложение «Ахмата», Черчесов бросался в неизвестность. Наверняка он видел потенциал команды, поговорил с близкими к ней людьми. И уже знал, с чего следует начинать. Да и по работе успел изголодаться. Все это помогло быстро найти общий язык с игроками. А победа в первом же матче над «Зенитом» показала, что у «Ахмата» характер его нового тренера. И это то, с чем можно идти дальше. Что подтверждается шестью следующими пройденными без поражений турами.

Кстати, я недавно из «СЭ» узнал, что, в свои 62 Станислав Саламович старше всех коллег в РПЛ... Как же все-таки бежит время! Но для меня он, как и остальные поигравшие в моем «Спартаке» ребята, все равно остается пацаном. Удачи вам, дорогие, в нашем нелегком тренерском деле!

Олег Романцев&nbsp;&mdash; о&nbsp;лимите, Станиславе Черчесове и&nbsp;чемпионской гонке в&nbsp;РПЛ.«Я за легионеров! Халк, Промес, Данни, Вендел — украшение РПЛ». Романцев — о лимите, Черчесове и чемпионской гонке

Олег Романцев
Станислав Черчесов
ФК Ахмат
