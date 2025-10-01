Источник: Мойзес продлит контракт с ЦСКА до 2029 года

Защитник ЦСКА Мойзес в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом, утверждает журналист Иван Карпов.

По информации источника, 30-летний бразилец подпишет 4-летнее соглашение — до лета 2029 года. В договоре защитника будут прописаны бонусы за победу в РПЛ, Кубке России и потенциальный выход в Лигу чемпионов.

Мойзес выступает за ЦСКА с 2022 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 6 миллионов евро.