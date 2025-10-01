Семин назвал лучших игроков чемпионата России на данный момент

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» объяснил, каких футболистов считает лучшими в РПЛ.

«В разные отрезки были разные игроки. В одно время был Батраков, потом Глушенков, позже Глебов и еще Кисляк. В каждый период появляется свой футболист. Сейчас могу отметить Глушенкова и Кисляка. Лучшие качества Максима — игра перед воротами, передача и решающий удар. Кисляк более разносторонний. Он силен в обороне и атаке, очень работоспособен. Это игрок с большим потенциалом», — сказал Семин «СЭ».

В этом сезоне Глушенков провел 11 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.

На счету Кисляка 14 игр за ЦСКА, 3 гола и 4 результативных передачи.