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Романцев высказался о будущем Тедеско в «Спартаке»

16:45
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев ответил на вопрос о том, стоит ли «Спартаку» постараться сохранить главного тренера Доменико Тедеско, который уже объявил об уходе из клуба по окончании сезона.

— Согласен с Сашей Пановым, который говорил, что «Спартак» должен сделать все, что бы оставить Тедеско в команде, — отметил Романцев в разговоре с обозревателем «СЭ». — Тедеско уже обжился в команде, которая своей игрой подтверждает, что он ей по душе. А для тренера это все! И сейчас, когда у «Спартак» появился шанс побороться за чемпионство, Доменико не должен его упускать. Возможности для этого есть!

После 23 туров красно-белые занимают второе место в Тинькофф РПЛ.

(Александр Львов)

Ответы тренера на вопросы читателей «СЭ» читайте в рубрике «Спросите у Романцева»

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