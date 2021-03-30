Романцев высказался о будущем Тедеско в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев ответил на вопрос о том, стоит ли «Спартаку» постараться сохранить главного тренера Доменико Тедеско, который уже объявил об уходе из клуба по окончании сезона.

— Согласен с Сашей Пановым, который говорил, что «Спартак» должен сделать все, что бы оставить Тедеско в команде, — отметил Романцев в разговоре с обозревателем «СЭ». — Тедеско уже обжился в команде, которая своей игрой подтверждает, что он ей по душе. А для тренера это все! И сейчас, когда у «Спартак» появился шанс побороться за чемпионство, Доменико не должен его упускать. Возможности для этого есть!

После 23 туров красно-белые занимают второе место в Тинькофф РПЛ.

(Александр Львов)