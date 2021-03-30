«Ганновер» хочет продлить аренду Бийола еще на сезон
17:48
«Ганновер» хочет сохранить в составе полузащитника Яку Бийола, права на которого принадлежат ЦСКА. Немецкий клуб намерен продлить аренду футболиста еще на сезона, сообщает Sportbuzzer.
Сумма отступных за 22-летнего словенца составляет 5 миллионов клуба. Однако немецкий клуб не готов платить такие деньги.
Контракт полузащитника с ЦСКА рассчитан до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.
В нынешнем сезоне хавбек провел во второй бундеслиге 21 матч.
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...