«Ганновер» хочет продлить аренду Бийола еще на сезон

«Ганновер» хочет сохранить в составе полузащитника Яку Бийола, права на которого принадлежат ЦСКА. Немецкий клуб намерен продлить аренду футболиста еще на сезона, сообщает Sportbuzzer.

Сумма отступных за 22-летнего словенца составляет 5 миллионов клуба. Однако немецкий клуб не готов платить такие деньги.

Контракт полузащитника с ЦСКА рассчитан до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне хавбек провел во второй бундеслиге 21 матч.