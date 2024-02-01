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Сегодня, 13:42

Карпин: «Покинет ли кто-то «Ростов» зимой? Риск небольшой»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции перед стартом Winline Зимнего Кубка РПЛ ответил на вопрос о работе клуба в этом трансферном окне.

— Есть ли риск, что кто-то «Ростов» покинет этой зимой?

— Риск небольшой, — сказал Карпин. - Но что значит риск? Если за очень большие деньги — не такая уж и потеря. Да и не такой уж и риск. По поводу новичков: летом мы подписали Мохеби, сейчас — Роналдо и Сако. Надеемся, что они нас укрепят как минимум, если не усилят. Увидите их в играх, посмотрите. Роналдо может сыграть на обоих флангах. Посмотрим, как он адаптируется. Пока мне все нравится.

— Как происходил скаутинг новичков?

Карпин: Если говорить о Мохеби, он мне понравился в матче Россия — Иран, потом селекционный отдел его просмотрел, потом было принято решение. Точно так же было с Роналдо. Селекционеры просмотрели десятки, если не сотни футболистов, остановились на нескольких игроках. Был не только он. Но тот, кто захотел приехать в Россию, оказался в «Ростове». Договорились с клубом и с игроком. Но могло и не сложиться.

— «Ростов» не хочет передать Роналдо 9-й номер? Была бы крутая маркетинговая история.

— Пока меня сейчас не спросили, я даже не знал, что у нас у Мохеби 9-й номер. Вопрос к нашему маркетинговому отделу. Пусть думают.

Зимний Кубок РПЛ пройдет с 2 по 14 февраля в ОАЭ. В розыгрыше примут участие четыре команды: российские «Спартак» и «Ростов», а также казахстанский «Кайрат» и чемпион ОАЭ «Шаббаб Аль-Ахли».

Валерий Карпин
Футбол
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

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Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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Брайан Мансилья

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