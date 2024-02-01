Карпин: «Покинет ли кто-то «Ростов» зимой? Риск небольшой»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции перед стартом Winline Зимнего Кубка РПЛ ответил на вопрос о работе клуба в этом трансферном окне.

— Есть ли риск, что кто-то «Ростов» покинет этой зимой?

— Риск небольшой, — сказал Карпин. - Но что значит риск? Если за очень большие деньги — не такая уж и потеря. Да и не такой уж и риск. По поводу новичков: летом мы подписали Мохеби, сейчас — Роналдо и Сако. Надеемся, что они нас укрепят как минимум, если не усилят. Увидите их в играх, посмотрите. Роналдо может сыграть на обоих флангах. Посмотрим, как он адаптируется. Пока мне все нравится.

— Как происходил скаутинг новичков?

Карпин: Если говорить о Мохеби, он мне понравился в матче Россия — Иран, потом селекционный отдел его просмотрел, потом было принято решение. Точно так же было с Роналдо. Селекционеры просмотрели десятки, если не сотни футболистов, остановились на нескольких игроках. Был не только он. Но тот, кто захотел приехать в Россию, оказался в «Ростове». Договорились с клубом и с игроком. Но могло и не сложиться.

— «Ростов» не хочет передать Роналдо 9-й номер? Была бы крутая маркетинговая история.

— Пока меня сейчас не спросили, я даже не знал, что у нас у Мохеби 9-й номер. Вопрос к нашему маркетинговому отделу. Пусть думают.