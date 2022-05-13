Романцев: «Спартак» укомплектован на первую тройку при хорошей работе»

Романцев заявил, что «Спартак» может претендовать на тройку в следующем сезоне

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев перед матчем 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» рассказал о комплектовании красно-белых. По его словам, команда в следующем сезоне способна попасть в тройку.

«Вижу ли я игроков «Спартака», способных играть в комбинационный футбол? Главное, что тренеры видят таких игроков. Команда укомплектована на первую тройку при хорошей работе. В следующем году они должны зацепиться за тройку», — отметил Романцев.

Матч 29-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Зенит» пройдет в воскресенье, 15 мая.