Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:50

Романцев: «Спартак» укомплектован на первую тройку при хорошей работе»

Романцев заявил, что «Спартак» может претендовать на тройку в следующем сезоне
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев перед матчем 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» рассказал о комплектовании красно-белых. По его словам, команда в следующем сезоне способна попасть в тройку.

«Вижу ли я игроков «Спартака», способных играть в комбинационный футбол? Главное, что тренеры видят таких игроков. Команда укомплектована на первую тройку при хорошей работе. В следующем году они должны зацепиться за тройку», — отметил Романцев.

Матч 29-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Зенит» пройдет в воскресенье, 15 мая.

Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет с организмом, если пить ликер каждый день?
Небитые и богатые. Флойд Мейвезер возвращается на ринг, чтобы побить Дона Мура и заработать еще больше
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи
Эксперты оценили шансы «Динамо» потерять очки в матче РПЛ с «Локомотивом»
Лаксальт пропустит матч с «Локомотивом» из-за травмы
Сергея Иванова снова назначили на матч «Спартака». Николаю Иванову надоело быть руководителем судей?
Семин назвал правильным решение «Зенита» автоматически продлить контракт с Сергеем Семаком
Кузяев: «Раньше я забивал, а в этом чемпионате не получалось, конечно, хотелось бы забить «Спартаку»
Семак: «Играть на нейтральном поле в еврокубках? Прекрасно. Главное — играть»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-форвард ЦСКА Попов: «Газзаев — один из лучших тренеров в нашей стране»

Попов о ЦСКА в первые годы при Гинере: «Дважды повышали зарплату, хотя контракт на пять лет»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости