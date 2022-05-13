Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:22

Экс-форвард ЦСКА Попов: «Газзаев — один из лучших тренеров в нашей стране»

Экс-форвард ЦСКА Попов считает, что Газзаев — один из лучших тренеров в России
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший игрок ЦСКА Денис Попов рассказал, каково ему было играть под руководством Валерия Газзаева.

«В плане достижений и результата — да. А так, мне повезло с каждым: Газзаев, Садырин, Долматов, Байдачный, Романцев в сборной — лучшие из лучших. У каждого что-то взял, и сейчас это мне помогает в тренерской работе. У ЦСКА был мощный силовой футбол, и под этот стиль подбирались футболисты. А-ля «Динамо» (Киев) или «Милан», Газзаев туда ездил, смотрел и говорил: «Там ребята бегут, мы должны так же». Это один из лучших тренеров в нашей стране. И все делал правильно, раз выигрывал», — приводит слова Попова Sport24.

Газзаев тренировал ЦСКА с 2001 по 2003 год и с 200-го по 2008-й. Под его руководством команда трижды выиграла чемпионат России.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-13-eks-forvard-tsska-popov-gazzayev-odin-iz-luchshikh-trenerov-v-nashey-strane
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет с организмом, если пить ликер каждый день?
Небитые и богатые. Флойд Мейвезер возвращается на ринг, чтобы побить Дона Мура и заработать еще больше
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газизов о проекте Кубка РПЛ: «Нам никто ничего не говорил по этому поводу»

Романцев: «Спартак» укомплектован на первую тройку при хорошей работе»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости