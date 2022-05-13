Бывший игрок ЦСКА Денис Попов рассказал, каково ему было играть под руководством Валерия Газзаева.

«В плане достижений и результата — да. А так, мне повезло с каждым: Газзаев, Садырин, Долматов, Байдачный, Романцев в сборной — лучшие из лучших. У каждого что-то взял, и сейчас это мне помогает в тренерской работе. У ЦСКА был мощный силовой футбол, и под этот стиль подбирались футболисты. А-ля «Динамо» (Киев) или «Милан», Газзаев туда ездил, смотрел и говорил: «Там ребята бегут, мы должны так же». Это один из лучших тренеров в нашей стране. И все делал правильно, раз выигрывал», — приводит слова Попова Sport24.

Газзаев тренировал ЦСКА с 2001 по 2003 год и с 200-го по 2008-й. Под его руководством команда трижды выиграла чемпионат России.