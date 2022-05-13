Попов о ЦСКА в первые годы при Гинере: «Дважды повышали зарплату, хотя контракт на пять лет»

Бывший форвард ЦСКА Денис Попов поделился воспоминаниями о своей первой встрече с президентом армейского клуба Евгением Гинером.

«Я зашел к нему, не зная, как сложится судьба. Потом вместе с Павлом Федоровичем Гинер мне все объяснил: «Ты нам нужен, будем бороться за самые высокие места. Поможем во всех вопросах. Не будем заставлять тебя переходить, а если ты нам веришь, мы на тебя рассчитываем». Он произвел тогда самое положительное впечатление. Умеет расположить к себе, разговаривает спокойно, уверенно. ЦСКА — единственный клуб, где я, имея контракт на пять лет, дважды шел на повышение зарплаты», — приводит слова Попова Sport24.

Гинер в феврале 2001 года стал президентом и владельцем ЦСКА. За это время команда шесть раз становилась чемпионом России и семь раз выигрывала Кубок страны.