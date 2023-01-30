Романцев рассказал, как индивидуальная подготовка скажется на форме Промеса в сезоне

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал в интервью «СЭ», что думает о подготовке форварда Квинси Промеса к старту второй части сезона РПЛ.

— Промес пропускает сборы «Спартака» и тренируется в Москве по индивидуальной программе. Скажется ли это на форме Квинси в сезоне?

— Ситуация неприятная. Помнится, игроком сам проходил через нечто подобное. В первой же контрольной встрече на сборе в Болгарии получил сотрясение, после чего врач прописал мне строжайший постельный режим, запретив даже спускаться в столовую.

Ребята вкалывали по два раза в день, а я, отлеживаясь в номере, постоянно думал: как же мне, капитану, потом помочь команде — время-то уходит! Тогда на свой страх и риск решил, что буду работать самостоятельно. И когда все уезжали на очередную тренировку, надевал кроссовки и полтора часа бегал кроссы в горах. И так все оставшиеся дни без выходных. А потом попросил Бескова дать сыграть в очередном спарринге. Ох и тяжело было! Но, судя по оценке Константина Ивановича, обедни я не испортил.

Конечно, здесь многое зависит от самого игрока, его умения заставлять себя терпеть, проявлять характер. Похоже, Промес из крепких парней. А желание подтвердить звание лучшего в сезоне и стремление помочь «Спартаку» побороться с «Зенитом» добавит ему силы. Главное, чтобы по голове его, как меня тогда в Болгарии, никто не бил! (Смеется.) А техника и понимание игры от Квинси никуда не денутся. Так что задача одна — пахать, пахать и пахать!

В нынешнем сезоне 31-летний нидерландец провел за «Спартак» 23 матча, забил 17 мячей и отдал семь результативных передач.

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