Романцев: «Глушаков и Дзюба — лидеры. Они станут заводилами в новой команде»
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал в интервью «СЭ», что думает о будущем полузащитника Дениса Глушакова и форварда Артема Дзюбы.
— Сейчас активно обсуждается будущее Глушакова и Дзюбы. Многие уверены: с обоими не спешат подписывать контракты из-за непростого характера. А как бы поступили вы?
— Отвечу вопросом на вопрос: а где вы встречали талантливых людей с простым характером? Мне что-то такие не попадались. А Денис с Артемом по натуре лидеры, что они уже подтвердили в «Зените» и «Спартаке». Дзюбу я знаю поменьше, чем Глушакова. Но то, что они оба станут заводилами в новой команде, сомнений не вызывает. И гарантия этого — тот самый «непростой характер», который в самых непростых ситуациях позволял им выстоять и не сломаться. Еще сейчас вздыхают — мол, оба они не юноши. Да, им за 30. Но и тот и другой — профессионалы, которые знают, как держать игровой тонус.
Я вспоминаю, как готовил себя к каждому матчу пришедший в «Спартак» Сергей Горлукович. В свои 35 он сжигал себя в играх и на тренировках, вел за собой остальных. А его решающий гол «Ростсельмашу» открыл нам в сезоне-1996 дорогу к золоту. Уверен, что и молодым ребятам той команды, где окажутся Артем с Денисом, будет чему у них поучиться. Это им поможет быстрее почувствовать себя на поле настоящими мужиками.
А если судьба сведет их в одном клубе, то Дзюба с Глушаковым могут стать в ней стержнем центральной оси. Один на острие, опасно открываясь, будет продавливать оборону соперника, а другой — искать момент, чтобы выдать ему голевую передачу. Что обязательно привлечет на трибуны болельщиков и поднимет у них градус игрового настроения.
А тем, кто путается в сомнениях, напомню: кто не рискует в футболе, победное шампанское из кубка не пьет!
Сообщалось, что Дзюба и Глушаков могут продолжить карьеру в «Нижнем Новгороде».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2