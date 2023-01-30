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Романцев: «Глушаков и Дзюба — лидеры. Они станут заводилами в новой команде»

Романцев рассказал, что думает о будущем Глушакова и Дзюбы
Александр Львов
Обозреватель
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Денис Глушаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал в интервью «СЭ», что думает о будущем полузащитника Дениса Глушакова и форварда Артема Дзюбы.

— Сейчас активно обсуждается будущее Глушакова и Дзюбы. Многие уверены: с обоими не спешат подписывать контракты из-за непростого характера. А как бы поступили вы?

— Отвечу вопросом на вопрос: а где вы встречали талантливых людей с простым характером? Мне что-то такие не попадались. А Денис с Артемом по натуре лидеры, что они уже подтвердили в «Зените» и «Спартаке». Дзюбу я знаю поменьше, чем Глушакова. Но то, что они оба станут заводилами в новой команде, сомнений не вызывает. И гарантия этого — тот самый «непростой характер», который в самых непростых ситуациях позволял им выстоять и не сломаться. Еще сейчас вздыхают — мол, оба они не юноши. Да, им за 30. Но и тот и другой — профессионалы, которые знают, как держать игровой тонус.

Я вспоминаю, как готовил себя к каждому матчу пришедший в «Спартак» Сергей Горлукович. В свои 35 он сжигал себя в играх и на тренировках, вел за собой остальных. А его решающий гол «Ростсельмашу» открыл нам в сезоне-1996 дорогу к золоту. Уверен, что и молодым ребятам той команды, где окажутся Артем с Денисом, будет чему у них поучиться. Это им поможет быстрее почувствовать себя на поле настоящими мужиками.

А если судьба сведет их в одном клубе, то Дзюба с Глушаковым могут стать в ней стержнем центральной оси. Один на острие, опасно открываясь, будет продавливать оборону соперника, а другой — искать момент, чтобы выдать ему голевую передачу. Что обязательно привлечет на трибуны болельщиков и поднимет у них градус игрового настроения.

А тем, кто путается в сомнениях, напомню: кто не рискует в футболе, победное шампанское из кубка не пьет!

Сообщалось, что Дзюба и Глушаков могут продолжить карьеру в «Нижнем Новгороде».

Полностью интервью Романцева «СЭ» читайте здесь

Артем Дзюба
Денис Глушаков
Олег Романцев
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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