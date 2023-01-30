Мейра — о возможном переходе Малкома в «ПСЖ»: «Зениту» нужны футболисты, которые хотят играть за нас»

Бывший игрок «Зенита» Фернанду Мейра в комментарии для «СЭ» высказался о возможном трансфере бразильского нападающего Малкома в «ПСЖ».

«Если он не хочет играть в «Зените», я бы просто отпустил его. Клубу нужны футболисты, которые будут хотеть играть за нас» — сказал Мейра «СЭ».

В текущем сезоне 25-летний бразильский футболист провел 23 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.