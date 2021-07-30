Романцев прокомментировал поражение «Спартака» в Казани: «Не все так мрачно»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев, отвечая на вопросы читателей «СЭ», оценил старт команды в чемпионате России. Красно-белые в первом туре РПЛ в Казани проиграли «Рубину» со счетом 0:1.

— Думаю, тема раннего выхода «Спартака» на пик формы всплыла после стартовой неудачи «Спартака» в Казани, — отметил Романцев. — Ясно, что после яркой победы на предсезонном турнире болельщики ждали от команды продолжения банкета. Там команда выглядела уверенно и показала интересный футбол, моментами напоминая «Спартак» наших золотых времен. Потому поражение от растущего на глазах «Рубина» было воспринято так болезненно. Но, поверьте, не все так мрачно. Да, были необъяснимые ошибки Жиго в обороне и Игнатова в завершении. Хуже обычного смотрелись Ларссон с Промесом. Но спартаковцы очень прилично провели первый тайм. Порадовала уверенность Рассказова, несколько раз выручал Максименко. А в обойме есть еще Крал с Мирзовым и Бакаевым, которому пора возвращать свою игру. После этой осечки нужно провести срочную работу над ошибками.

В пятницу в матче второго тура «Спартак» в Самаре сыграет с «Крыльями Советов».

Полностью интервью Олега Романцева