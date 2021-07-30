Дзюба: «Ухожу из мира негатива обратно в мир позитива»
Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба в своем Instagram обратился к болельщикам.
«Всем привет, ребят. Всем хорошего дня и солнечного настроения. Все, я возвращаюсь: ухожу из мира негатива обратно в мир позитива. Все, хватит переживать за чемпионат Европы, за все, за все, а то так можно уйти не туда. Я все тот же», — сказал Дзюба.
На чемпионате Европы сборная России не вышла из группы, заняв последнее место. 1 августа «Зенит» сыграет с «Ростовом» во 2-м туре Тинькофф РПЛ. Начало — в 20.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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