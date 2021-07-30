Дзюба: «Ухожу из мира негатива обратно в мир позитива»

Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба в своем Instagram обратился к болельщикам.

«Всем привет, ребят. Всем хорошего дня и солнечного настроения. Все, я возвращаюсь: ухожу из мира негатива обратно в мир позитива. Все, хватит переживать за чемпионат Европы, за все, за все, а то так можно уйти не туда. Я все тот же», — сказал Дзюба.

На чемпионате Европы сборная России не вышла из группы, заняв последнее место. 1 августа «Зенит» сыграет с «Ростовом» во 2-м туре Тинькофф РПЛ. Начало — в 20.00 (мск).