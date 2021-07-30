Романцев сравнил свой чемпионский «Спартак» с нынешним «Зенитом»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев, отвечая на вопросы читателей «СЭ», сравнил свою команду 90-х с нынешним «Зенитом», выигравшим три последних чемпионата.

— Я не болельщик «Зенита», а потому смотрю не все его матчи. И мне трудно сравнивать команду очень уважаемого Сергея Семака с моим «Спартаком», — сказал Романцев. — Разные времена, разные исполнители, разный футбол. Скажу лишь, что сам нынешний тренер «Зенита» по своей манере очень подходил спартаковскому стилю. Как и те, кто считается гордостью Питера, — Андрей Аршавин, Владислав Радимов, Александр Кержаков, — каждый из которых мог бы засверкать и в «Спартаке». В сегодняшнем «Зените» игра во многом зависит от индивидуальных качеств Дзюбы и Азмуна. У нас же движущей силой была средняя линия. Что эффективнее? Мы побеждали тогда, «Зенит» — сейчас. Вот и делайте выводы.

Полностью интервью Олега Романцева