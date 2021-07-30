Рубрика «Спросите у Романцева»

В минувшую пятницу у нас с Олегом Ивановичем появился повод отметить очень приятное событие — Валерий Карпин вернулся в сборную. Теперь уже в роли главного тренера. Произошло это как нельзя более кстати, поскольку расставание со сборной Станислава Черчесова огорчило Романцева, всегда переживавшего за своих воспитанников. И хотя, напутствуя их в тренерское дело, он предупреждал, что впереди возможны любые повороты судьбы, всякий раз воспринимал неудачи каждого как свои собственные.

После назначения Карпина в Ростов была сразу же отправлена напутственная эсэмэска: «Удачи, Валера! Уверен, ты сможешь, как в 99-м во Франции! Дай бог, сынок!» На что последовал оперативный ответ со словами благодарности.

Ясно, что приход Карпина восприняли шумно и неоднозначно, как и каждое его решение. В чем я еще раз убедился, пробежавшись по вопросам, сразу же посыпавшимся в рубрику «СЭ» «Спросите Романцева». С них и начнем.

«18 дебютных минут Карпина стали кошмаром для ЦСКА»

Георгий Вершинин: Олег Иванович, для вас было принципиальным, кто станет тренером российской сборной — наш специалист или иностранец?

Олег Романцев: Для меня это всегда было принципиально. По сей день считаю, что наша тренерская школа, у истоков которой стояли такие гиганты, как Борис Аркадьев, Михаил Якушин, Гавриил Качалин, ни в чем не уступает зарубежной. Да и потом, когда их дело продолжили Константин Бесков, Никита Симонян с Валерием Лобановским, авторитет нашего футбола был достаточно высок. Пример тому — успехи сборной СССР в самых престижных турнирах.

Появление в российской сборной иностранных специалистов было веянием времени. Но особых успехов не принесло. Разве что призовое место на Евро-2008 с Гусом Хиддинком. В остальном — сплошное разочарование. И прежде всего потому, что все они вели работу через переводчика. Хиддинку в этом плане повезло — помогавшие ему Бородюк с Корнеевым были способны четко донести до футболистов тренерские идеи голландца. В Европе, где практически все знают английский, тренеру проще. Но если ты работаешь в России со сборной, то обязательно дол жен владеть языком или попытаться в необходимых пределах освоить его. Вот почему я с большой симпатией отношусь к Доменико Тедеско — одному из первых, кто, работая у нас, начал учить русский. Может, потому ему и удалось встряхнуть «Спартак». Говорят, что его примеру последовал и Руй Витория, которому и скренне, кроме побед, желаю успехов в освоении великого и могучего.

Борис Зудов: Ожидали, что тренером сборной станет Карпин? Ведь среди кандидатов были Лев, Виллаш-Боаш, Петкович.

Олег Романцев: Честно говоря, нет. Это стало для меня приятной неожиданностью. До того я с Валерой не разговаривал, но слышал, что он не очень рвался в сборную. Хотя уверен: с его суперамбициозным характером он об этом подумывал — кто же из тренеров не мечтает попробовать себя на таком уровне. Но у Карпина есть обязательства перед «Ростовом», где он затеял масштабную перестройку. И его решение пойти на столь рискованный шаг в такой переломный для сборной момент вызывает большое уважение. А волноваться по поводу трудоустройства Лева и Виллаш-Боаша не стоит — без работы они не останутся.

Валерий Хромов: Каждое новое дело тренер обычно начинает с формирование штаба помощников. Что было главным для вас в этом процессе?

Олег Романцев: Прежде всего — собрать компанию тех, кому ты веришь и в кого веришь. Вот это и есть самое главное. Здесь мне везло. Работать с Александром Тархановым, Борисом Игнатьевым, Михаилом Гершковичем, Сергеем Павловым было легко и интересно. И как бы ни складывались дела, мы всегда находили общий язык. Не стал изобретать велосипед и Карпин, сделавший ставку на тех, кто проверен временем и футболом. А потому уверен, что Виктор Онопко и Николай Писарев будут ему надежной опорой. А тренер вратарей Виталий Кафанов, специалист по физподготовке Луис Мартинес и аналитик Джонатан Альба сейчас вместе с ним поднимают «Ростов». Замечу, что, собирая команду помощников, ты так же не имеешь права на ошибку, как и тогда, когда определяешь состав на решающий для тебя матч.

Игорь Сомов: Работая в «Спартаке», Карпин приглашал вас помогать ему в качестве консультанта. Если позовет с той же целью в сборную, откликнетесь?

Олег Романцев: В мои времена «Спартак» всегда был единой семьей, которая жила по одному закону — помогать друг другу на поле и в жизни. И мы по сей день храним эту традицию. Теперь, когда многие из ребят стали тренерами, я всегда с ними на связи и готов каждому прийти на помощь. Карпин об этом знает.

Андрей Громов: Что в первую очередь вспоминается о времени совместной работы с Карпиным?

Олег Романцев: Ох, сколько всякого было! Один дебют Валерки с ЦСКА в 90-м в чего стоит. Это был настоящий ураган под крышей «Олимпийского»! Сначала мы вели 3:1, потом армейцы счет сравняли. Думаю — надо огонька в игру подбросить, выпускаю вместо Гены Перепаденко совсем молодого Карпина, которого мы из «Факела» взяли. А он и впрямь «огонька подбросил» — чуть ли не вторым касанием в центре поля отдал мяч чужому, и нам забивают четвертый. А до конца оставалось всего-то минут пятнадцать. И тут Валера взорвался: сначала прострелил в штрафную армейцев, где Фокин срезал мяч в свои ворота, а потом нашел в ней Родионова, который и забил победный гол. Словом, в раздевалку уже шел Карпом, как тут же любя нарекли его болельщики. За те пару десятков минут я понял, что в команду пришел наш парень — спартаковский, который хочет только побеждать.

Еще помню, как в 99-м перед выходом на поле «Стад де Франс», заметив, как французы смотрят на нас и усмехаются, Валерка зло бросил: «Ну держитесь, петрушки!» И сдержал слово — в концовке через все поле рванул к воротам Бартеза и после сказочного паса Илюхи Цымбаларя забил победный гол. Главное, что и в тренерском деле Валерий сохранил тот свой характер, который позволял ему называться игроком с большой буквы. Потому и не помню у него провальных матчей.

Маша Ивлева: Известно, что в «Спартаке» у Карпина и Дзюбы были не самые лучшие отношения. Недавно Карпин сказал, что это уже в прошлом и Артем будет в сборной, если он докажет, что способен принести ей пользу. Как думаете, Олег Иванович, можно ли верить словам такого горячего тренера, как Валерий Георгиевич?

Олег Романцев: Думаю, Маша, что ваши тревоги напрасны. Ведь похожие сомнения перед чемпионатом мира высказывались и по поводу отношений между Черчесовым и Дзюбой. Но тренер не побоялся поверить в Артема. И не прогадал. Знаю, что Карпин всегда был хозяином своего слова. И на сто процентов уверен — если Дзюба будет показывать игру того уровня, которая сделала его капитаном «Зенита» и сборной, то он непременно займет свое место в атаке. И здесь все зависит только от Артема.

«С Виторией «Спартак» моментами напоминает нашу игру золотых времен»

Андрей Ковалец: «Зенит» три раза подряд стал чемпионом. Есть что-то общее у этой команды с вашим «Спартаком»?

Олег Романцев: Извините, уважаемый Андрей, но этим вопросом вы просто прижимаете меня к канатам. Я не болельщик «Зенита», а потому смотрю не все его матчи. И мне трудно сравнивать команду очень уважаемого Сергея Семака с моим «Спартаком». Разные времена, разные исполнители, разный футбол.

Скажу лишь, что сам нынешний тренер «Зенита» по своей манере очень подходил спартаковскому стилю. Как и те, кто считается гордостью Питера, — Андрей Аршавин, Владислав Радимов, Александр Кержаков, каждый из которых мог бы засверкать и в «Спартаке». В сегодняшнем «Зените» игра во многом зависит от индивидуальных качеств Дзюбы и Азмуна. У нас же движущей силой была средняя линия. Что эффективнее? Мы побеждали тогда, «Зенит» сейчас. Вот и делайте выводы.

Виктор Иванков: Кто в этом сезоне станет чемпионом? И каковы шансы «Спартака»?

Олег Романцев: Если назову «Уфу» или «Ахмат», сильно удивлю?.. А если серьезно, то этот вопрос больше к Ванге или Вольфу Мессингу. Это они все знали наперед. В прошлом сезоне еще за несколько туров до конца не было ясно с окончательной расстановкой. А сейчас позади только первый тур. Думаю, как и в минувшем чемпионате, тон по-прежнему будет задавать «Зенит», у которого крепкий состав и поставлена игра. Что касается возможных конкурентов, то ими могут оказаться вспыхнувший на финише «Локомотив» или обновленный Слуцким «Рубин». Появилась надежда, что встряхнет ЦСКА молодой Алексей Березуцкий. Очень надеюсь, что в год своего 100-летнего юбилея не останется в стороне и «Спартак», которому по такому случаю нужно прыгнуть выше и своей головы, и «Зенита».

Дмитрий Алимов: Как вам первые матчи «Спартака» с Руем Виторией?

Олег Романцев: Если вы говорите о предсезонном турнире, то в нем команда выглядела уверенно и показала интересный футбол, моментами напоминая «Спартак» наших золотых времен. Думаю, что в этом есть заслуга и Тедеско, оставившего Витории крепкий коллектив с характером и игровыми наработками. Так что португальцу есть с чем двигаться дальше.

Игорь Арнаутов: «Спартак» очень мощно провел предсезонный турнир, забив в трех встречах 13 мячей. Кто-то говорит, что команда преждевременно показала хорошую игру. Такое в футболе бывает?

Олег Романцев: Если я вас правильно понял, Игорь, то вы высказываете опасение по поводу того, что «Спартак» рано вышел на пик формы. Что ж, такое порой случается. Но футбол не бокс, где можно позволить себе, не выкладываясь сразу, попытаться измотать соперника, чтобы потом все решить одним ударом. И если уж команда подошла к сезону в оптимальной форме, то нужно сделать все, чтобы сохранить ее до последнего матча. А это уже зависит от умения тренера.

Думаю, тема раннего выхода «Спартака» на пик формы всплыла после стартовой неудачи «Спартака» в Казани. Ясно, что после яркой победы на предсезонном турнире болельщики ждали от команды продолжения банкета. Потому поражение от растущего на глазах «Рубина» было воспринято так болезненно. Но, поверьте, не все так мрачно. Да, были необъяснимые ошибки Жиго в обороне и Игнатова в завершении. Хуже обычного смотрелись Ларссон с Промесом. Но спартаковцы очень прилично провели первый тайм. Порадовала уверенность Рассказова, несколько раз выручал Максименко. А в обойме есть еще Крал с Мирзовым и Бакаевым, которому пора возвращать свою игру. После этой осечки нужно провести срочную работу над ошибками.

RWflyer : В Лиге чемпионов «Спартак» сыграет с «Бенфикой», которую раньше тренировал Руй Витория. Что для тренера значит игра против бывшей команды?

Олег Романцев: Для этого надо знать, как в свое время Витория расставался с «Бенфикой». Если по-доброму, то у него будет перед встречей с ней один настрой. А если уход сопровождался взаимными упреками и недовольством друг другом, то может появиться желание доказать, что с ним поступили несправедливо. Что чаще всего и происходит. Тренеры — народ ранимый. В любом случае Витория — профессионал, который обязан забыть о личных амбициях и сделать все, чтобы «Спартак» подошел к игре с «Бенфикой» в состоянии полной боевой готовности. В подобных случаях я, забывая обо всем, поступал именно так.

«На Кубке содружества мы уступили Лобановскому фартовую раздевалку, но не уступили в финале»

Алексей Герасимов: Недавно прошел матч за Суперкубок, которого не было в 90-е. Почему тогда «Спартак» не проявил инициативу о его проведении? Или для вас таким Суперкубком был Кубок содружества?

Олег Романцев: Проведением таких матчей или турниров занимается РФС и РПЛ. Кроме того, у нас и без Суперкубка игр хватало — Лига чемпионов, чемпионат и Кубок страны, тот же Кубок содружества. Кстати, турнир, проходивший зимой в манеже «Олимпийского» и ЦСКА, на который съезжались команды бывших советских республик, вспоминаю с особой теплотой. А какие у «Спартака» были горячие финалы с киевским «Динамо»! Помню, как-то суеверный Лобановский очень хотел занять ту же фартовую раздевалку, а у поля — скамейку запасных, которые принесли ему удачу со «Спартаком» в предыдущем турнире. На правах гостеприимных хозяев мы ему, конечно, уступили. А вот на поле уступать не стали. И он первым тогда поздравил меня с победой. Жаль, что все это уже в прошлом...

Александр Лавров: Олег Иванович, как вам предложенные реформы чемпионата России? Наш футбол действительно выиграет, если «Спартак», «Зенит» и ЦСКА буду чаще играть между собой?

Олег Романцев: Слышал, что в разработке этих новаций участвуют голландцы. Странно, что за помощью мы обратились именно к ним. Ведь в последнее время больших успехов клубы этой страны и ее сборная не добивались. Что показал и минувший Евро. Так пусть они у себя с футболом сначала разберутся. Считаю, что не стоит шарахаться из одной крайности в другую и что нужно ничего пока не ломать. А вот изменить к лучшему работу по воспитанию молодежи, создать для этого современную базу и нормальные условия тренерам — это надо сделать немедленно.

Last Ninja : Какие реформы, на ваш взгляд, нужны нашему футболу?

Олег Романцев: Я уже высказался по этому поводу. Вообще у нас разговор о реформах заводят сразу же после очередного провала. А до этого все идет как обычно. Вот в свое время говорили, что если мы перейдем на систему «осень — весна», то наши команды начнут побеждать в Европе. И когда в прошлом сезоне российские клубы дружно провалили еврокубки, то все стали размахивать руками, требуя вернуться к старой схеме чемпионата. Или сейчас одни требуют сокращения количества участников премьер-лиги, а другие — его увеличения. Но все это вновь станет шагами на месте. Уже есть опыт выхода из подобной ситуации. Когда в ней оказалась Германия, то вместо сомнительных реформ там взялись за коренную перестройку работы в молодежном футболе. И довели дело до победы в чемпионате мира.

Игорь Апеков: У вас было возможность уехать в Испанию и тренировать «Депортиво». Сожалеете, что тогда не сложилось?

Олег Романцев: Не жалею. Побыв пару недель в Ла-Корунье, я понял — это не мое. Хотя условия там были идеальными. После этого со «Спартаком» пять раз выигрывал золото. Странно, но идея моего приглашения в «Депортиво» принадлежала тогда его тренеру, которому очень понравилась игра «Спартака» с «Реалом». И он обратился с такой необычной просьбой к президенту клуба, уступив мне свое место. Кто бы рассказал, что такое бывает, ни за что не поверил бы.

Илья Зимин: Никогда не видел вас в качестве эксперта на ТВ, не помню, чтобы вы комментировали матчи. Вам это совсем не интересно?

Олег Романцев: Извиняюсь перед теми, кто хотел меня услышать или увидеть в этой роли. Просто никому не хочу навязывать свое мнение. Я привык заниматься тем, что умею. К сожалению, это время прошло...

Daft Punk : Кто из футболистов «Спартака» добился наибольшего прогресса, придя к вам совсем «мертвым», а потом став звездой?

Олег Романцев: Ну, совсем «мертвых» в «Спартак» не брали. А вот из тех, кто начинал с самых низов и дошел до вершины, пару назову. Это Вася Кульков и Александр Мостовой, которых я забрал из «Красной Пресни», выступавшей во второй лиге. Пришли они в «Спартак» совсем сырыми, но как игроки росли буквально на дрожжах. И не потому, что бог одарил их громадным талантом, а благодаря огромной любви к футболу. Оба потом в Европе поиграли, за сборную выступали. Безумно жаль, что так рано ушел от нас Вася... Светлая ему память...

Олег Рогачев: Что скажете о том, что сейчас опять пошел футбол без болельщиков?

Олег Романцев: Это катастрофа! Один мой знакомый по этому поводу грустно заметил: «Футбол без болельщиков — это оперный театр для глухонемых». Давайте надеяться и верить в лучшее.

Еще раз спасибо, что не забываете! Возможно, я сказал не все, что вам хотелось услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба еще раз напомню: любите «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке»!