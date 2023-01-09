Романцев: «Если Промес будет играть, как до перерыва, то он станет лучшим бомбардиром в этом сезоне»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил шансы нападающего красно-белых Квинси Промеса стать лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2022/23.

«Будет так играть, как в первой части сезона, все у него получится. Главное — держать этот уровень, чего я ему и желаю», — приводит слова Романцева ТАСС.

В текущем сезоне 31-летний нидерландец сыграл 16 матчей за красно-белых в чемпионате России, забил 14 мячей и оформил 7 результативных передач.

Промес и нападающий «Крыльев Советов» Владимир Сычевой занимают первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата России сезона-2022/23. Оба футболиста забили по 14 голов.