Обухов надеется вернуться в РПЛ после отстранения за допинг

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов рассказал, когда он вернется на поле после допинговой дисквалификации.

«Сильно соскучился по футболу. С середины октября начал тренироваться с командой, в отпуске почти не отдыхал. Очень жду сборов, хочется поскорее вернуться на поле. В марте, скорее всего, я уже буду играть. «Оренбург» меня поддерживал все время, когда произошла эта ситуация. Я очень благодарен руководству. Уже никак не узнаешь, кто виноват в этой ситуации», — приводит слова Обухова РИА «Новости».

Обухов был отстранен в июле 2021 года за нарушение антидопинговых правил в 2013 году. Отстранение действовало до 2 декабря 2021 года.

В январе 2022 года 30-летний форвард перешел в «Оренбург», за который играл до конца сезона-2021/22. В июне 2022 года из-за апелляции ВАДА в Спортивный арбитражный суд дисквалификация футболиста была продлена еще на полгода.