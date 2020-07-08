Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко после ничьей в московском дерби в 27-м туре Тинькофф РПЛ (1:1) игру форвардов красно-белых.

— Думаю, многие игроки покинут команду в конце чемпионата, — сказал Павлюченко. — Если клуб хочет бороться за чемпионство или Лигу чемпионов, наверное, надо менять полсостава. Не знаю, получится ли это сделать. Однако усиливаться обязательно нужно. С нынешним подбором исполнителей нереально ставить высокие задачи. Просто нельзя! А если они просто хотят поиграть в нашем чемпионате, то пожалуйста.

— Можете дать оценку нападающим «Спартака» — Понсе, Ларссону, Соболеву?

— Вы знаете, когда я пришел в «Спартак», Олег Иванович Романцев сказал мне следующее: «Если форвард за сезон забивает 10 мячей — то нормально, пойдет. Если больше 10 — то это уже хороший нападающий».

А теперь посмотрите на результативность нынешних форвардов красно-белых? Ларссон и Понсе забили по 5-6? Ну вот вам и ответ. Романцев даже не так тогда сформулировал.

— А как?

— «Если игрок забивает за сезон меньше 10 мячей, то это хреновый нападающий». Так что сложно чего-либо ждать от атаки красно-белых. 6 мячей? Хреновые форварды... Счет на табло, как говорится, Можно все 90 минут носится по полю, лупить по воротам, но не приносить пользу своей команде...Я перед собой никогда не ставил задачи пробегать по 10-15 километров. Главная цель — забитый гол. (Виталий Айрапетов)

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