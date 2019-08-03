Роман Зобнин призвал болельщиков не отворачиваться от "Спартака"

Вице-капитан "Спартака" Роман Зобнин попросил болельщиков поддержать команду, а не подвергать ее критике.

– Критика бывает разная: где-то по делу, где-то – нет, – приводит слова Зобнина официальный сайт москвичей. – Для команды сейчас непростое время, потому что она, по сути, строится заново. И болельщики, как мне кажется, не должны отворачиваться. Потому что если даже они отвернутся, то куда дальше? Страшно предположить... Мы должны вместе пережить этот трудный период. Надеюсь, команда построится, новые игроки успешно вольются в коллектив и мы будем снова радовать болельщиков победами.

– После матча с "Тамбовом" Самюэль Жиго сказал, что с атмосферой в команде полный порядок. На эту тему болельщикам переживать действительно не стоит?

– Полностью согласен с Самюэлем. Как говорится, друг познается в беде. Сейчас мы должны держаться все вместе – игроки, тренерский штаб. Только так можно выйти из сложной ситуации.