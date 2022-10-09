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9 октября, 14:38

Терюшков сообщил о выходе из наблюдательного совета «Химок»

Виктория Кравченко
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Депутат Госдумы Роман Терюшков вышел из наблюдательного совета футбольного клуба «Химки». Об этом он сообщил сегодня, 9 октября, в своем Telegram-канале.

«Остаюсь болельщиком подмосковной команды, а из попечительского совета по указанным выше причинам выхожу», — написал Терюшков.

В турнирной таблице РПЛ «Химки» после 12 матчей располагаются на 15-й строчке, набрав всего 8 очков.

ФК Химки
Роман Терюшков
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 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
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 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
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 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
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 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
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 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
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 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
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 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
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 - : -
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 - : -
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Владимир Сычевой

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Оренбург

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
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Спартак

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 12 1 3
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Торпедо М

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