Терюшков сообщил о выходе из наблюдательного совета «Химок»

Депутат Госдумы Роман Терюшков вышел из наблюдательного совета футбольного клуба «Химки». Об этом он сообщил сегодня, 9 октября, в своем Telegram-канале.

«Остаюсь болельщиком подмосковной команды, а из попечительского совета по указанным выше причинам выхожу», — написал Терюшков.

В турнирной таблице РПЛ «Химки» после 12 матчей располагаются на 15-й строчке, набрав всего 8 очков.