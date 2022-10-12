Генич считает, что защитник «Крыльев Советов» Горшков перейдет в «Спартак»
Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» рассказал, что ожидает перехода защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова в «Спартак».
— «Крылья» понравились. Во-первых, у них хорошая была акция в поддержку Ларина. Чертановские ребята молодцы, что заплатили за него штраф двадцатимиллионный.
— Зиньковский и Умяров рассказывали, что Ларин в очень плохих условиях, чуть ли не на бетоне спит.
— Не знаю, что тут сказать. А «Крылья» очень понравились в первом тайме. Хотя кажется, что «Спартак» в этой игре и с 0:2 мог отыграться. У самарцев было пару хороших шансов. 5:2 они не заслужили по матчу.
— Кого следующего заберут из «Крыльев» и куда?
— Заберут Горшкова в «Спартак». Коваленко в «Сочи» уже. Ежов, мне кажется, очень бы подошел «Динамо». Это был бы хороший вариант. Точно не хуже Нгамале. Пиняев подойдет любой команде, даже «Зениту».
— Он же там будет в запасе.
— Может, да. Бакаев присел, и ничего. В футбол силовой и агрессивный Пиняеву, может, и было бы тяжело вписаться. В условном ЦСКА ему было бы сложно.
— В какой топ-команде он прямо сейчас играл бы в основе?
— В «Локомотиве».
— Кого бы он там вытеснил?
— Какого-нибудь Керка. Что? Не вытеснил бы? Это молодой парень. У него, конечно, есть финт, что он убирает под правую и бьет, но работает же.
В сезоне-2022/23 Юрий Горшков сделал 1 результативную передачу в 14 матчах за «Крылья Советов». Портал Transfermarkt.com оценивает 23-летнего россиянина в 1,7 миллиона евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1