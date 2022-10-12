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12 октября, 17:45

Генич считает, что защитник «Крыльев Советов» Горшков перейдет в «Спартак»

Дмитрий Барулев
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Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» рассказал, что ожидает перехода защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова в «Спартак».

— «Крылья» понравились. Во-первых, у них хорошая была акция в поддержку Ларина. Чертановские ребята молодцы, что заплатили за него штраф двадцатимиллионный.

— Зиньковский и Умяров рассказывали, что Ларин в очень плохих условиях, чуть ли не на бетоне спит.

— Не знаю, что тут сказать. А «Крылья» очень понравились в первом тайме. Хотя кажется, что «Спартак» в этой игре и с 0:2 мог отыграться. У самарцев было пару хороших шансов. 5:2 они не заслужили по матчу.

— Кого следующего заберут из «Крыльев» и куда?

— Заберут Горшкова в «Спартак». Коваленко в «Сочи» уже. Ежов, мне кажется, очень бы подошел «Динамо». Это был бы хороший вариант. Точно не хуже Нгамале. Пиняев подойдет любой команде, даже «Зениту».

— Он же там будет в запасе.

— Может, да. Бакаев присел, и ничего. В футбол силовой и агрессивный Пиняеву, может, и было бы тяжело вписаться. В условном ЦСКА ему было бы сложно.

— В какой топ-команде он прямо сейчас играл бы в основе?

— В «Локомотиве».

— Кого бы он там вытеснил?

— Какого-нибудь Керка. Что? Не вытеснил бы? Это молодой парень. У него, конечно, есть финт, что он убирает под правую и бьет, но работает же.

В сезоне-2022/23 Юрий Горшков сделал 1 результативную передачу в 14 матчах за «Крылья Советов». Портал Transfermarkt.com оценивает 23-летнего россиянина в 1,7 миллиона евро.

Юрий Семин. Семина в президенты «Локомотива»? «Спартак» — чемпион? Разочарование года? Интервью Генича

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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Константин Генич
Юрий Горшков
6
1
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 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
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 - : -
16.10 14:00
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 - : -
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16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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