Генич считает, что защитник «Крыльев Советов» Горшков перейдет в «Спартак»

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» рассказал, что ожидает перехода защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова в «Спартак».

— «Крылья» понравились. Во-первых, у них хорошая была акция в поддержку Ларина. Чертановские ребята молодцы, что заплатили за него штраф двадцатимиллионный.

— Зиньковский и Умяров рассказывали, что Ларин в очень плохих условиях, чуть ли не на бетоне спит.

— Не знаю, что тут сказать. А «Крылья» очень понравились в первом тайме. Хотя кажется, что «Спартак» в этой игре и с 0:2 мог отыграться. У самарцев было пару хороших шансов. 5:2 они не заслужили по матчу.

— Кого следующего заберут из «Крыльев» и куда?

— Заберут Горшкова в «Спартак». Коваленко в «Сочи» уже. Ежов, мне кажется, очень бы подошел «Динамо». Это был бы хороший вариант. Точно не хуже Нгамале. Пиняев подойдет любой команде, даже «Зениту».

— Он же там будет в запасе.

— Может, да. Бакаев присел, и ничего. В футбол силовой и агрессивный Пиняеву, может, и было бы тяжело вписаться. В условном ЦСКА ему было бы сложно.

— В какой топ-команде он прямо сейчас играл бы в основе?

— В «Локомотиве».

— Кого бы он там вытеснил?

— Какого-нибудь Керка. Что? Не вытеснил бы? Это молодой парень. У него, конечно, есть финт, что он убирает под правую и бьет, но работает же.

В сезоне-2022/23 Юрий Горшков сделал 1 результативную передачу в 14 матчах за «Крылья Советов». Портал Transfermarkt.com оценивает 23-летнего россиянина в 1,7 миллиона евро.