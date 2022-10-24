Роман Шишкин: «Спартаку» надо правильно пользоваться положительными эмоциями»
Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился эмоциями от победы команды над «Химками» (5:0) в матче 14-го тура чемпионата России.
«Спартак» уверенно победил «Химки», с хорошим счетом, хотя соперник такого крупного поражения, наверное, не заслуживал, — приводит «РБ Спорт» слова Шишкина. — Но все голы закономерны. Сейвы Селихова сыграли свою роль, думаю, «Химки» на один, а то и на два гола наиграли. Но красно-белые опять физически выглядели очень хорошо, причем, на любом отрезке матча. Даже в концовке второго тайма».
Также он пожелал красно-белым не останавливаться на достигнутом.
«В отсутствие Промеса команда не сдавала ни на одном участке поля. Отлично сыграл и Соболев, жаль, что не забил, но был очень полезен для команды, был лидером в атаке. «Химки» лихорадит, им тяжело, к сожалению, они попали под такой «Спартак». Главное для красно-белых сейчас — не останавливаться, правильно пользоваться этими положительными эмоциями», — подчеркнул Шишкин.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|5 : 0
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|1 : 0
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|2 : 1
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|7 : 0
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2