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Сегодня, 23:05

Александр Медведев — о разгроме «Сочи»: «Это не только крупная победа, она красивая»

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев остался доволен игрой команды в матче 14-го тура РПЛ против «Сочи» (7:0).

«Это не только крупная победа, она красивая. Очень хорошая игра в атаке, очень хорошо ходил мяч между всеми линиями от защиты до нападения через середину поля. Голов могло быть и больше — могли забить и игроки, которые вышли на замену, Малком в первом тайме мог. Но стопроцентной реализации не бывает ни у кого.

Хочу обратить внимание, что не допустили ни одного удара в створ наших ворот — это тоже важно. Одержали заслуженную и красивую победу. Команда идет дальше.

Тренерский штаб детально разбирает каждую игру, чтобы двигаться дальше. Да, сыграли хорошо, но будем играть еще лучше. Реализовали не все моменты, но семь забитых голов говорят сами за себя», — приводит слова Медведева ТАСС.

«Зенит» после 14 туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.

Источник: https://tass.ru/sport/16143829
ФК Зенит
ФК Сочи
Александр Медведев (руководитель)
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3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
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 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
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 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
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 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
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 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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