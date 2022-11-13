Шишкин: «Надеюсь, в новом году с новым тренером «Локомотив» все исправит»

Бывший защитник «Локомотива» и «Спартака» Роман Шишкин поделился впечатлениями от победы красно-белых над железнодорожниками (2:1) в матче 17-го утра РПЛ.

«В матче «Локомотива» со «Спартаком» получилось два разных тайма. В первом красно-белые полностью переиграли соперника, у «Локомотива» практически ничего не получалось, особенно впереди. Вся тройка — Николсон, Промес и Зиньковский — действовала в хорошем смысле хаотично, каждого можно было увидеть на любом фланге.

«Локо» — удачи. У них новый тренер, впереди много времени, чтобы также провести анализ, возможно, будет какое-то усиление состава. Очевидно, что команда не на своем месте, надеюсь, в следующем году они все исправят», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

В воскресенье, 13 ноября Михаил Галактионов стал новым главным тренером «Локомотива».