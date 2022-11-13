«Динамо» — ЦСКА: Скопинцев открыл счет в конце первого тайма
Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев отличился в матче 17-го тура РПЛ против ЦСКА.
Он открыл счет в конце первого тайма — 1:0.
Скопинцев подключился к атаке и получил пас от Даниила Фомина. Защитник обработал мяч в штрафной и уверенно переиграл Игоря Акинфеева.
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Химки – Сочи
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Динамо – ЦСКА
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