«Динамо» — ЦСКА: Скопинцев открыл счет в конце первого тайма

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев отличился в матче 17-го тура РПЛ против ЦСКА.

Он открыл счет в конце первого тайма — 1:0.

Скопинцев подключился к атаке и получил пас от Даниила Фомина. Защитник обработал мяч в штрафной и уверенно переиграл Игоря Акинфеева.