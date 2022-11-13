Идову: «По сравнению с прошлым годом ситуация чуть получше. Все в наших руках, ногах и голове»

Защитник «Химок» Брайн Идову подвел итоги матча 17-го тура РПЛ против «Сочи» (0:2).

— Подвела реализация моментов. Были хорошие забегания, хорошие подходы, где-то не получилось отдать последний пас. В принципе, были хорошие выбегания.

— Что случилось с клубом после ухода Юрана?

— Не было побед. Самый главный момент — не могли выиграть. Конечно, в эмоциональном плане было все тяжелее и тяжелее. Хотелось добиться победы, чтобы немного раскрепоститься и улучшить положение в таблице. Это самый важный фактор.

— У «Химок» есть шанс на спасение?

— Конечно, есть. В прошлом году была плюс-минус такая же ситуация и мы смогли ее решить. Если будем хорошо работать на сборах, будем готовы у продолжению сезона и сможем исправить эту ситуацию.

— Зона стыков — максимум «Химок» в этом сезоне?

— Надо набирать в каждом матче очки и из этой ситуации можно будет вылезти. Пять очков до места, чтобы остаться напрямую. В том году у нас было пять очков до стыков. По сравнению с прошлым годом ситуация чуть получше. Все в наших руках, ногах и голове.