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13 ноября, 20:05

Идову: «По сравнению с прошлым годом ситуация чуть получше. Все в наших руках, ногах и голове»

Константин Белов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Защитник «Химок» Брайн Идову подвел итоги матча 17-го тура РПЛ против «Сочи» (0:2).

— Подвела реализация моментов. Были хорошие забегания, хорошие подходы, где-то не получилось отдать последний пас. В принципе, были хорошие выбегания.

— Что случилось с клубом после ухода Юрана?

— Не было побед. Самый главный момент — не могли выиграть. Конечно, в эмоциональном плане было все тяжелее и тяжелее. Хотелось добиться победы, чтобы немного раскрепоститься и улучшить положение в таблице. Это самый важный фактор.

— У «Химок» есть шанс на спасение?

— Конечно, есть. В прошлом году была плюс-минус такая же ситуация и мы смогли ее решить. Если будем хорошо работать на сборах, будем готовы у продолжению сезона и сможем исправить эту ситуацию.

— Зона стыков — максимум «Химок» в этом сезоне?

— Надо набирать в каждом матче очки и из этой ситуации можно будет вылезти. Пять очков до места, чтобы остаться напрямую. В том году у нас было пять очков до стыков. По сравнению с прошлым годом ситуация чуть получше. Все в наших руках, ногах и голове.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус 2
Лацио 0
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо 2
ЦСКА 1
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
Брайн Идову
ФК Сочи
ФК Химки
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Н. Новгород – Ахмат
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12.11 12:00
Урал – Факел
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12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 5 : 1
13.11 16:30
Химки – Сочи
 0 : 2
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 2 : 1
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