Роман Широков прокомментировал информацию о назначении на пост гендиректора «Химок»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Широков прокомментировал информацию о том, что он может стать генеральным директором «Химок».

— Я в «Химках»? Там же вроде есть гендиректор... Его уволили? Не знаю. Хм. В первый раз такое слышу... Да уж. Если бы хотели, думаю, мне бы позвонили уже, — сказал Широков. (Виталий Айрапетов)

По итогам сезона-2019/20 «Химки» заняли второе место в ФНЛ и получили путевку в премьер-лигу, а также дошли до финала Кубка России, где уступили «Зениту» (0:1). Участие подмосковного клуба в премьер-лиге в сезоне-2020/21 было под вопросом, однако незадолго до матча с «Зенитом» стало известно, что химчане заявятся для участия в РПЛ на следующий сезон.